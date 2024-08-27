ارتفاع أسعار خامي البصرة إلى أكثر من دولارين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، اليوم الثلاثاء، برغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 2.10 دولار، ليصل الى 74.57 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 2.10 دولار ليصل الى 77.57 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط، بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بسبب مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وإغلاق حقول النفط الليبية.