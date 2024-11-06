ارتفاع أسعار خامي البصرة على الرغم من تراجع النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 62 سنتا، ليصل الى 69.74 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 62 سنتا ليصل إلى 72.89 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط ، بعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأي المبكرة في الانتخابات الأمريكية أن الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب يتنافسان بشكل متقارب على الرئاسة.