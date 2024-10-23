ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 66 سنتا، لتصل إلى 68.96 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 66 سنتا لتصل إلى 72.11 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط في الاسواق العالمية، بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية زادت أكثر من المتوقع لكن الانخفاضات حد منها مع مراقبة السوق للجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط بعد أن واصلت إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان.