ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام البصرة المتوسط ، ليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 42 سنتا، ليصل الى 69.12 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 42 سنتا ليصل إلى 72.87 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط، وسط غموض بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة الماضية عقب تأجيل أوبك+ خطط زيادة الإنتاج في ديسمبر كانون الأول وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات.