ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، صباح اليوم الثلاثاء، بالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 57 سنتا بما يعادل 86%‎‎ ليصل إلى 66.68 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 57 سنتا بما يعادل 97 % ‎ليصل 69.78 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط عالميا بعد ارتفاعها بنحو اثنين في المئة في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين التطورات الجديدة في شأن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة إنتاج أوبك+ التي فاقت التوقعات لشهر آب / أغسطس.

وبلغ سعر خام برنت 69.37 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 67.69 دولاراً. .