ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الأربعاء، بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وصعد سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 99 سنتاً، ما يعادل 1.64%، ليبلغ 61.41 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام البصرة المتوسط 99 سنتاً أيضاً، بنسبة 1.56%، ليصل إلى 64.36 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.40 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 63.16 دولاراً للبرميل.

ويُعزى التراجع العالمي إلى مخاوف من زيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، إضافة إلى التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، في حين قدمت المخاوف بشأن الإمدادات الكندية دعماً للأسعار.