ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الثلاثاء، بالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.26 دولار بما يعادل 1.87%‎‎ ليصل الى 68.55 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 1.26 دولار بما يعادل 1.79 % ‎ليصل 71.65 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط بعد أن خففت مهلة مدتها 50 يوما منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب العقوبات المخاوف الفورية بشأن الإمدادات.

وبلغ سعر خام برنت 68.92 دولارا فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 66.63 دولارا.