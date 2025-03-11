ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 20 سنتا بما يعادل 0.30% ليصل الى 67.98 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 20 سنتا بما يعادل 0.28% ليصل الى 71.03 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط عالميا حيث أدت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب الى اشعال حرب تجارية ستؤثر على ضعف الاقتصاد وسينعكس ذلك على ضعف الطلب على الطاقة، فيما يستعد اعضاء منظمة اوبك + الى اعادة التخفيضات الطوعية اعتبارا من شهر ابريل / نيسان.