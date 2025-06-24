ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 2.6 دولار بما يعادل 2.85%‎‎ ليصل الى 74.22 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 2.11 دولار بما يعادل 2.81 % ‎ليصل الى 77.22 دولارا.

وانخفض النفط عالميا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط.

وبلغ سعر خام برنت 69.49 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 66.84 دولارا.