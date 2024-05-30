ارتفاع أسعار خاميّ البصرة رغم انخفاض النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، على الرغم من انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 89 سنتاً ليصل إلى 82.69 دولاراً، كما ارتفعت سعر خام البصرة المتوسط 89 سنتاً ليصل إلى 85.64 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية، حيث تشير الدلائل على استمرار النشاط الاقتصادي، إلا أن تكاليف الاقتراض قد تظل مرتفعة، مما قد يقلل من الطلب على النفط.