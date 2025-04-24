ارتفاع أسعار خامي البصرة بأكثر من 2%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بأكثر من 2%، بالتزامن مع ارتفاع الخام عالمياً.

وارتفع سعر خام البصرة الثقيل 1.65 دولاراً بما يعادل 2.57% ليصل إلى 65.77 دولاراً، كما صعدت سعر الخام المتوسط 1.65 دولاراً أو ما يعادل 2.45% ليصل إلى 68.92 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط عالميا بشكل طفبف، خلال هذا اليوم بعد دلائل على اقتراب الولايات المتحدة والصين من محادثات تجارية لخفض التعرفة الجمركية.

وسجل خام برنت اليوم 66.16 دولاراً، وسجل الخام الأمريكي 62.25 دولاراً.