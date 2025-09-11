ارتفاع أسعار خامي البصرة بالرغم من انخفاض النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.14 دولاراً بما يعادل 1.94%‎‎ ليصل إلى 65.4 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.24 دولاراً بما يعادل 1.70% ‎ليصل 68.14 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية في ظل ضعف الطلب على الخام في أميركا، إلى جانب احتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع، رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.

وبلغ سعر خام برنت 67.35 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأميركي 63.53 دولاراً.