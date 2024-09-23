ارتفاع أسعار خامي البصرة بالتزامن مع صعود النفط عالمياً

شفق نيوز/ سجلت أسعار خامي البصرة "الثقيل والمتوسط" ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الاثنين، بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالميًا.

وارتفع سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 69.41 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط بنفس المقدار ليبلغ 71.41 دولارًا للبرميل.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا مدعومًا بمخاوف من تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الإمدادات النفطية من منطقة الإنتاج الرئيسية، إضافة إلى التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سيعزز الطلب على النفط.