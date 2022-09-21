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ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-21T10:08:16+0000
ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، اليوم الأربعاء، بما يقارب من 1% .

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 79 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.91% ليصل الى 88.01 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 79 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.95 % ليصل الى 84.11 دولارا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 95.57 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 90 سنتا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 93.76 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ 2.93 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا بعد سلسلة انخفاضات الاسبوع الماضي مع شحة المعروض اضافة الى عمليات التصعيد للحرب من قبل روسيا بعد اعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش.

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