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ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-09T07:08:40+0000
ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الثلاثاء، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.66 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.71% ليصل الى 93.99 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.66 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.73 % ليصل الى 90.74 دولاراً.

وارتفعت أيضا أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف السعودي 101.58 دولار بارتفاع بلغ 1.02 دولار وارتفع ايضا خام مربان الإماراتي الى 97.37 دولاراً بارتفاع بلغ 1.87 دولار .

و تذبذبت أسعار النفط خلال افتتاحها ليوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء لترتفع وتنخفض لعدة مرات خلال اليوم تحكمها شحة المعروض يقابلها التخوف من الركود الاقتصاد العالمي.

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