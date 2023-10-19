ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط ، اليوم الخميس ، على رغم من انخفاض اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.59 دولار ليصل الى 88.75 دولارا، وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 1.59 دولار ليصل الى 91.90 دولارا.

وانخفضت اسعار النفط العالمية ، إثر عدم ورود مؤشرات على دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل، إلى جانب خطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا.