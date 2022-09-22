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ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل لتقترب من 90 دولاراً للبرميل الواحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-22T10:05:20+0000
ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل لتقترب من 90 دولاراً للبرميل الواحد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي لليوم الثاني تواليا، اليوم الخميس، لتسجل قرب 90 دولارا للبرميل الواحد .

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 26 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.30% ليصل الى 88.27 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 26 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.31 % ليصل الى 84.37 دولارا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 95.81 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 24 سنتا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 92.72 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 1.29 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا مع شحة المعروض، اضافة الى عمليات التصعيد للحرب من قبل روسيا بعد اعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش، فيما حد من ارتفاع قيام البنك الفدرالي الامريكي برفع الفائدة لمحاربة التضخم مما يؤدي بالأسواق الى الركود.

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