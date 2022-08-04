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ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-04T09:53:49+0000
ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 1.09 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.13% ليصل الى 97.98 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.09 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.17 % ليصل الى 94.63 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية مع محدودية المعروض وزيادة قليلة لإنتاج منظمة اوبك+ لشهر ايلول، في وقت تحد الاسعار المخاوف المتزايدة من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ، وضائقة الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة ، و سياسة صارمة بشأن COVID-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

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