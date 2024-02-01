ارتفاع أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالتزامن مع صعود أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وبحسب وسائل إعلام اقتصادية، فإن أسعار خام البصرة الثقيل ارتفعت 12 سنتاً لتصل إلى 78.08 دولاراً، كما ارتفع سعر الخام المتوسط 12 سنتاً ليصل إلى 81.08 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.