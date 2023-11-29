ارتفاع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط ، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية .

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 10 سنتات ليصل الى 77.60 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 10 سنتات أيضا ليصل الى 80.65 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية ، بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارا حاسما من تحالف أوبك+ قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.