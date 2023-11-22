ارتفاع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط ، يوم الأربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا .

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 0.43 دولار ليصل الى 80.06 دولارا، وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 0.43 دولار، ليصل الى 83.11 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.