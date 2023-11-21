ارتفاع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط ، اليوم الثلاثاء، برغم من انخفاض اسعار النفط عالميا .

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 3.37 دولارات ليصل الى 79.63 دولارا، وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 3.37 دولارات ليصل الى 82.68 دولارا.

انخفضت أسعار النفط العالمية لمخالفة اتجاهها الصعودي في اليوم السابق إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومن بينهم روسيا.