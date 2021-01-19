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ارتفاع أسعار برنت واستقرار الأمريكي مع تفاؤل النمو الاقتصادي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T05:35:30+0000
ارتفاع أسعار برنت واستقرار الأمريكي مع تفاؤل النمو الاقتصادي

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، واستقر الخام الأمريكي يوم الثلاثاء، مع تفاؤل بأن التحفيز الحكومي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي، ويغلب الطلب النفطي على المخاوف من أن تجدد عمليات الإغلاق الوبائي لكوفيد -19 على مستوى العالم، الأمر الذي قد يخفض استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار 33 سنتا أو 0.58 بالمئة إلى 55.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:27 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 35 سنتا في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.39 دولارًا للبرميل، بانخفاض سنتا واحدا.

يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصفاة بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي جديد في عام 2020. كما كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي تجنب الانكماش العام الماضي حيث كافحت العديد من الدول لاحتواء جائحة COVID-19.

ويراقب المستثمرون خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن يوم الأربعاء للحصول على تفاصيل حول حزمة المساعدات البالغة 1.9 تريليونات دولار للبلاد.

كما إن أسعار النفط تلقت دعما أيضا من تخفيضات الإمدادات الإضافية في المملكة العربية السعودية في الشهرين المقبلين والتي من المتوقع أن تخفض المخزونات العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

كما أدت المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 على مستوى العالم وتجديد عمليات الإغلاق التي تثقل الطلب على الوقود إلى الحد من أسعار النفط.

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