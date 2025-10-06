ارتفاع أسعار النفط 1.5% بعد إعلان أوبك+ زيادة إنتاج محدودة

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% اليوم الإثنين، بعد أن أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة شهرية محدودة في الإنتاج أقل من المتوقع، مما خفّف بعض المخاوف من زيادة المعروض في الأسواق.

وسجّل خام برنت ارتفاعًا بمقدار 91 سنتًا أو ما يعادل 1.4% ليصل إلى 65.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 89 سنتًا أو بنسبة 1.5% ليصل إلى 61.77 دولارًا للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، قد أعلنوا يوم الأحد عن رفع الإنتاج من شهر نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهي نفس الزيادة المحدودة التي تم اعتمادها في أكتوبر، وسط استمرار المخاوف من تخمة محتملة في المعروض النفطي العالمي.

ويأتي القرار في ظل استمرار العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا وإيران، إلى جانب تصاعد الهجمات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية، التي طالت مصفاة كيرشي، إحدى أكبر المصافي الروسية بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن.

كما أعلنت مجموعة الدول السبع عزمها اتخاذ خطوات إضافية للضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي أو تساعد في الالتفاف على العقوبات، ضمن مساعيها لحرمان موسكو من عائداتها النفطية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يؤثر موسم الصيانة في المصافي العالمية، الذي يبدأ هذا الشهر، على الطلب، مع زيادة الفائض النفطي خلال فترة "الكتف" ما بين الصيف والشتاء، الأمر الذي قد يضغط على الأسعار في المدى القريب.