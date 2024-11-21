ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف نقص الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، يوم الخميس ، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.09 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.03 دولارا للبرميل.

وأطلقت أوكرانيا مجموعة من صواريخ كروز البريطانية من طراز ستورم شادو على روسيا يوم الأربعاء، وهو أحدث سلاح غربي جديد سُمح لها باستخدامه ضد أهداف روسية بعد يوم من إطلاقها صواريخ ATACMS الأمريكية.

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 138 ألف برميل.

إبان ذلك، قد تؤجل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، زيادات الإنتاج مرة أخرى عندما تجتمع في الأول من ديسمبر/كانون الأول بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط، بحسب ثلاثة مصادر في أوبك+ مطلعة على المناقشات.