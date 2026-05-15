ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف تعرض سفن لهجمات بمضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع استمرار مخاوف السوق بشأن تعرض السفن للهجمات واحتجازها، حتى مع قول إيران ​إن نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز، في وقت ‌يبدأ فيه رئيسا الولايات المتحدة والصين اليوم الثاني من محادثاتهما في بكين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.57 ​بالمئة إلى 106.32 دولارات للبرميل وكسبت العقود الآجلة لخام ​غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى ⁠101.71 دولار.

وأفادت تقارير بأن أفرادا إيرانيين احتجزوا سفينة قبالة سواحل ​الإمارات وتوجهوا بها إلى المياه الإيرانية أمس الخميس، في حين قال ​البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا على ضرورة إبقاء ممر مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة.

وغرقت سفينة شحن ​هندية كانت تنقل ماشية من أفريقيا إلى الإمارات يوم الأربعاء في ​المياه قبالة سواحل عمان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن 30 سفينة عبرت مضيق هرمز ‌منذ ⁠مساء الأربعاء، وهو رقم لا يزال أقل بكثير من 140 سفينة كانت تمر يوميا قبل الحرب، لكنه يمثل زيادة كبيرة إذا تم تأكيده.

وقال يانغ آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز إن العامل الرئيسي ​المؤثر على أسعار ​النفط لا يزال ⁠نقص المعروض.

وأضاف "تذبذبت أسعار النفط عدة مرات أمس، لكنها استقرت قرب أعلى مستوى لها خلال اليوم عند ​التسوية".

وتابع قائلا "هدأت السفن المارة عبر المضيق بعض مخاوف السوق، ​لكن ⁠ليس بما يكفي لتغيير الاتجاه القوي المدفوع بنقص الإمدادات".

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وشي اليوم الجمعة في ختام زيارة رسمية ليومين.

وقال الممثل التجاري ⁠الأمريكي ​جيميسون جرير صباح اليوم في مقابلة مع ​بلومبرج إن الصين تتبنى نهجا عمليا للغاية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وإنه من ​المهم للصين أن يظل مضيق هرمز مفتوحا.