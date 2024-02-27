ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار اضطرابات الشحن

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.69 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أي 0.2 بالمئة إلى 77.73 دولارا.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية يوم الاثنين.