ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات وسط تصاعد التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما قد يجعل السوق الضيقة بالفعل أكثر توترا ، بينما تواصل أوبك وحلفاؤها الكفاح لزيادة الإنتاج. .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 88.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:46 بتوقيت جرينتش، لتعكس خسارة 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.86 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 0.5 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي ، حيث كسبوا حوالي 2٪ مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014. وقد ارتفعت الأسعار بالفعل بأكثر من 10٪ هذا العام بسبب المخاوف من تقلص الإمدادات.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة: "ظل المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط ، بينما استمرت أوبك + في الفشل في الوصول إلى هدف الإنتاج".

مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات في أوروبا الشرقية ، أمرت الولايات المتحدة يوم الأحد بمغادرة أفراد عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا ، مشيرة إلى استمرار تهديد روسيا بعمل عسكري. اقرأ أكثر

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أنها دمرت في الشرق الأوسط صاروخين باليستيين تابعين للحوثيين استهدفا الدولة الخليجية يوم الاثنين دون وقوع إصابات.

تكافح أوبك + ، التي تجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجون آخرون ، لتحقيق هدف زيادة الإنتاج الشهري البالغ 400 ألف برميل يوميًا.

وفي الولايات المتحدة، استمرت مخزونات النفط في الانخفاض خلال الشهر الماضي، في حين خفضت شركات الطاقة حفارات النفط هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 13 أسبوعًا. يتوقع المحللون أن يؤدي الطقس البارد إلى زيادة الطلب على التدفئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.