ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف العرض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بشأن تشديد المعروض يقابلها مخاوف من أن يؤدي تباطؤ عالمي إلى كبح الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في ديسمبر / كانون الأول 55 سنتا أو 0.60 بالمئة إلى 92.96 دولاراً للبرميل في الساعة 04:032 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر / تشرين الثاني، 65 سنتًا أو 0.76٪ إلى 86.20 دولارًا للبرميل.

وتعززت أسعار النفط بفعل الحظر الذي يلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية، وكذلك خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك +.

ووافقت منظمة أوبك+ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في أوائل أكتوبر - لكن المحللين يتوقعون انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج الفعلي بنحو مليون برميل يوميًا بسبب نقص الإنتاج في دول مثل إيران وفنزويلا ونيجيريا.

وبشكل منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة يوم الأربعاء لبيع ما تبقى من تحريره من احتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام ، أو 15 مليون برميل من النفط ، والبدء في إعادة تعبئة المخزون بينما يحاول كبح ارتفاع أسعار البنزين في المستقبل.

في غضون ذلك، لا يزال الطلب العالمي على الوقود غير مؤكد قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في تقرير إن النشاط الاقتصادي الأمريكي توسع بشكل متواضع في الأسابيع الأخيرة ، على الرغم من ثباته في بعض المناطق وتراجع في منطقتين أخريين ، أظهر تزايد تشاؤم الشركات بشأن التوقعات.

واصلت الصين أيضًا فرض قيود صارمة على COVID-19 هذا العام ، مما أضر بالأعمال والنشاط الاقتصادي في أكبر مستورد للخام في العالم.

قال ليون لي المحلل لدى CMC Markets إن المخاوف من الركود العالمي واحتمال حدوث زيادة قوية أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تسببت في غموض التوقعات بشأن أسعار النفط.

واضاف"لذلك ، ستعود أسعار النفط إلى اتجاه هبوطي بعد انتعاش قصير الأجل".

ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، وفي النهاية رفع أسعار الفائدة إلى 4.75٪ -5٪ بحلول أوائل العام المقبل، إن لم يكن أكثر، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن التضخم ظل شديد الارتفاع الشهر الماضي.