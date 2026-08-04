ارتفاع أسعار النفط وسط غموض المفاوضات الأميركية الإيرانية ومخاوف إمدادات الملاحة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتعوض جزءاً من خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة بشأن أمن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81.11 دولاراً للبرميل، بعد تراجعات حادة شهدتها الأسعار في الجلسة الماضية.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت، الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل أي هجمات جديدة على إيران، قائلاً إن محادثات جارية لإنهاء الحرب وتسوية الخلافات بشأن السيطرة على مضيق هرمز.

في المقابل، نفت إيران وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عدم وجود محادثات أو اجتماعات مقررة بين الجانبين.

ويظل مضيق هرمز محور الخلاف بين واشنطن وطهران، إذ تؤكد الولايات المتحدة أن التفاهمات السابقة تلزم إيران بإبقاء الممر مفتوحاً، بينما تصر طهران على أن الاتفاق يحفظ لها سلطتها على المضيق.

ورغم ذلك، بقيت حركة الشحن في مضيق هرمز وباب المندب مستقرة إلى حد كبير مع بداية الأسبوع، إلا أن المخاطر الأمنية لا تزال قائمة، بعدما أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث لسفينة شمال شرقي مدينة الخصب العُمانية إثر تعرضها لمقذوف مجهول.