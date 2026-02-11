ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لنتائج المحادثات بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، حيث وجدت دعماً في ظل ترقب السوق لاتجاهات السوق بينما استمرت المحادثات الأمريكية الإيرانية، وساهم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في دعم الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتاً، أو 0.78%، لتصل إلى 69.34 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 03.00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 55 سنتاً، أو 0.86%، ليصل إلى 64.51 دولاراً.

عقد دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة محادثات في سلطنة عمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعد أن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسطولاً بحرياً في المنطقة، مما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد.

في حين انخفضت أسعار النفط في البداية بعد أن صرح وزير خارجية عمان بأن المناقشات المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية مع كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين كانت مثمرة، إلا أن آمال التوصل إلى حل سلمي تبددت لاحقاً بعد ورود تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا فشلت المحادثات.

كما ينتظر التجار بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وقدّر المحللون أن مخزونات النفط الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 800 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، في حين من المرجح أن مخزونات المقطرات والبنزين انخفضت بنحو 1.3 مليون برميل و400 ألف برميل على التوالي.