ارتفاع أسعار النفط وسط تحذير سعودي من تخفيضات جديدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار واحد يوم الأربعاء، بعد أن تحذير وزير الطاقة السعودي للمضاربين احتمال إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج في أوبك+.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 74 سنتا ، أو 0.96٪ ، إلى 77.58 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا ، أو 1.1٪ ، إلى 73.72 دولارا للبرميل.

وتصاعدت المخاوف من ضغوط الإمدادات بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إنه سيبقي البائعين على المكشوف أولئك الذين يراهنون على أن الأسعار ستنخفض".

واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة أيضًا باسم أوبك+، قد يفكرون في تخفيضات أخرى للإنتاج في اجتماع في الرابع من يونيو حزيران.

كما عززت أسعار النفط بيانات الصناعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء والتي أظهرت أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد.

تراجعت مخزونات الخام بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو / أيار، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 6.4 ملايين، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.

في مكان آخر، كانت الأسواق لا تزال قلقة بشأن مناقشات سقف الديون الأمريكية والتي بدورها خففت من مكاسب أسعار النفط.