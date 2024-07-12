ارتفاع أسعار النفط وسط تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة والطلب القوي بالصيف

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط علامات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من أن العقود تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي.

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.73 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 83.08 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا العقدين في الجلستين السابقتين لكنهما ما زالا على وشك الانخفاض الأسبوعي.

ومن المقرر أن تنخفض العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب.

وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة على نطاق واسع على أساس أسبوعي، ومن المقرر أن تنخفض بنسبة 0.1٪.

وتعززت ثقة المستثمرين بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مما أثار الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي مما سيساعد على زيادة استهلاك الوقود.

وأظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بلغ 9.4 ملايين برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى في الأسبوع الذي يشمل عطلة عيد الاستقلال منذ 2019. وكان الطلب على وقود الطائرات على أساس متوسط أربعة أسابيع عند أقوى مستوياته منذ يناير 2020.

وشجع الطلب القوي على الوقود شركات التكرير الأمريكية على تكثيف نشاطها والسحب من مخزونات النفط الخام. وأظهرت بيانات حكومية أن صافي مدخلات النفط الخام لمصافي ساحل الخليج الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 9.4 ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ يناير 2019.