ارتفاع أسعار النفط وتذبذب الأسواق بعد انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، فيما شهدت الأسواق العالمية حالة من التذبذب، عقب فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في تحقيق أي تقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 7.3% لتصل إلى 102 دولار للبرميل، مدفوعة بإجراءات أميركية تستهدف تقييد الشحن الإيراني، ما زاد من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً عبر مضيق هرمز.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% خلال التعاملات الآسيوية، كما انخفضت الأسهم الأوروبية بنحو 1.3%، وسط حالة من القلق في الأسواق العالمية.

كما شهدت أسواق السندات تراجعاً، مع ارتفاع عوائد السندات، حيث سجل العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 29 عاماً.

وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الأميركي مقابل عدد من العملات الرئيسية، بينما تراجع اليورو والعملات المرتبطة بالمخاطر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يعزز المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية عالمياً.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون توجهات البنوك المركزية، التي قد تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة التضخم، بدلاً من التوجه السابق نحو خفضها أو تثبيتها.