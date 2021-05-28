ارتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 70 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مما رفع برنت إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل ، حيث دعمت السوق بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتوقعات بانتعاش قوي في الطلب العالمي على الوقود في الربع الثالث.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 32 سنتا ، 0.5 بالمئة ، إلى 69.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0610 بتوقيت غرينتش ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 67.18 دولارا للبرميل ، بارتفاع 33 سنتا ، أو 0.5 بالمئة.

وقال إدوارد مويا المحلل في OANDA "النفط يتجه صعوديًا على خلفية البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والمشاعر المتزايدة بأنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، فلن يشمل رفعًا فوريًا للعقوبات وأن سوق النفط لن تغمره الإمدادات الفائضة بسرعة".

ويسير برنت وغرب تكساس الوسيط على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين 5٪ و 6٪ حيث يتوقع المحللون أن يرتد الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث أثناء السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. برامج التطعيم.

وقال محللو ANZ في مذكرة: "تجاوز الطلب على البنزين مستويات 2019 في العديد من المجالات" ، مضيفين أن هذا قد يقابله جزئيًا ضعف في آسيا التي تعاني من موجة COVID-19.

كما عززت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة ، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم ، من الرغبة في المخاطرة. انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 ، متجاوزًا التقديرات.

وموازنة التوقعات بتعافي الطلب مقابل زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية ، من المرجح أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك + ، بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لكبح إمدادات النفط في اجتماع. وقالت مصادر أوبك يوم الثلاثاء.

وتفاوضت إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل / نيسان للتوصل إلى خطوات يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ويتوقع محللون أن تضيف إيران ما بين 500 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى السوق بمجرد رفع العقوبات.