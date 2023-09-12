ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 91 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات الاقتصاد الكلي التي قد تشير إلى ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع أكثر في الولايات المتحدة وأوروبا وتداعيات ذلك على الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسليم نوفمبر 37 سنتا إلى 91.01 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 43 سنتا إلى 87.72 دولارا.

ووصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أو يتوقف مرة أخرى في نوفمبر.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات قطاع النفط بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش. ويتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر أيلول.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، ستصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقارير شهرية.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يوميا، مشيرة إلى ظروف الاقتصاد الكلي الباهتة، في غضون ذلك، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس توقعاته لنمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا لعام 2024 دون تغيير.