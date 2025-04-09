ارتفاع أسعار النفط والذهب والبيتكوين.. ترامب يشعل الأسواق بمهلة 90 يوماً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط والذهب والبيتكوين، مساء اليوم الأربعاء، فور تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية البالغة 10% مؤقتاً لمدة 90 يوماً.

وسجل سعر النفط ارتفاعاً قوياً لينطلق نفط برنت ماحياً خسائر تجاوزت 6% بارتفاع 2% لمستوى 63.88 دولاراً للبرميل، بينما يسجل الخام الأمريكي 60.71 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع 1.80%.

كما ارتفع مؤشر "داو جونز" فوراً بأكثر من 2,600 نقطة معوضاً كل الخسائر. وكما ارتفع "إس آند بي 500" بأكثر من 6%، وانطلق مؤشر "ناسداك" مرتفعاً 7.8%.

فيما استمر سعر الذهب بالارتفاع. إذ سجلت العقود الفورية ارتفاعاً بـ2.93% بينما ارتفعت العقود الآجلة 3,086 دولاراً للأوقية بارتفاع 3.25%.

كما ارتفع سعر البيتكوين بجنون لفوق 81 ألف دولار.

وكان ترامب قرر تعليق الرسوم الجمركية البالغة 10%. وقال "أذنت بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً، مع فرض تعريفة متبادلة مخفّضة بنسبة 10% خلال هذه الفترة، على أن يسري مفعولها فوراً".

وقد تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتي يقول إنها تهدف لإنهاء العجز التجاري الأمريكي مع الكثير من الدول، في هزة للنظام التجاري العالمي القائم منذ عقود وأثارت مخاوف من الركود وأدت لخسارة تريليونات الدولارات من القيمة السوقية لشركات كبرى.