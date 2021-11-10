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ارتفاع أسعار النفط والبرميل الواحد يقفز فوق 85 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-10T05:17:14+0000
ارتفاع أسعار النفط والبرميل الواحد يقفز فوق 85 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها القوية في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 85.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:09 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1.6 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات ، أو 0.1٪ ، إلى 84.24 دولاراً للبرميل ، لتزيد من مكاسب يوم الثلاثاء بنسبة 2.7٪.

ووفقًا لمصادر السوق، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 2.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني.

وكانت مكاسب السوق يوم الثلاثاء مدفوعة بشكل أساسي بالتوقعات قصيرة الأجل من وكالة معلومات الطاقة، والتي توقعت أن تنخفض أسعار البنزين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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