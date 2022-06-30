ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث طغت المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية على زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيلول/ سبتمبر، 23 سنتا أو 0.21٪ إلى 112.69 دولارا للبرميل في الساعة 04:34 بتوقيت غرينتش.

وكان عقد آب/أغسطس الأقل سيولة، والذي ينتهي اليوم الخميس، عند 116.17 دولارا، بارتفاع 3 سنتات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا أو 0.27٪ إلى 110.08 دولارات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليونا برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو/ حزيران، بهبوط 569 ألف برميل ، حتى مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وقالت شركة بترو كوادور الحكومية، امس الأربعاء، إن صادرات خام أورينت الإكوادوري ما زالت معلقة بموجب إعلان القوة القاهرة، حيث يضر انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بإنتاج النفط.

ومع ذلك، استمرت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الحد من مكاسب الأسعار.

كما أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من مكاسب الأسعار لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

في غضون ذلك ، بدأت مجموعة أوبك +، التي تضم حلفاء مثل روسيا، يومين من الاجتماعات أمس الأربعاء ، رغم أن المصادر قالت إن هناك احتمالا ضئيلا لضخ المزيد من النفط.