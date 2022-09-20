ارتفاع أسعار النفط مع قلة العرض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، بعد انخفاضها في مستهل صباح هذا اليوم بفعل قلة المعروض ورفع الاغلاق عن بعض المدن الصينية مما يدفع ثاني اكبر مستهلك للنفط الى المزيد من استيراد النفط.

وارتفعت ت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية نوفمبر تشرين الثاني 14 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 92.14 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 85.59 دولارًا للبرميل ، مرتفعا 3 سنتات.

ولا يزال المأزق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يمنع صادرات هذا البلد من العودة بالكامل إلى السوق ، مما يوفر بعض الدعم للأسعار.

وقالت روسيا يوم الاثنين إن المفاوضات مازالت عالقة في حين قال وزير الخارجية الفرنسي إن الأمر متروك لطهران لاتخاذ قرار مع إغلاق نافذة إيجاد حل.

ومع ذلك ، فشلت الدلائل التي تشير إلى أن كبار المنتجين غير قادرين على تلبية حصص الإنتاج في رفع الأسعار كثيرًا يوم الاثنين.

وأظهرت وثيقة داخلية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، أن المنظمة أخفقت في تحقيق هدفها لإنتاج النفط عند 3.583 ملايين برميل يوميًا في أغسطس. في يوليو ، أخفقت أوبك + عن هدفها بمقدار 2.892 مليون برميل يوميًا.

وأشار محللو ANZ Research إلى رفع الإغلاق على مستوى المدينة في تشنغدو وداليان الصينيين يوم الاثنين باعتباره شرارة محتملة لانتعاش أقوى في نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

مع ذلك حد ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين من ارتفاع اسعار النفط كثيرا قبل سلسلة اجتماعات البنك المركزي هذا الأسبوع بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والذي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لمواجهة التضخم.

الدولار القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.