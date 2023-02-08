ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار وتراجع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر، يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها مع اليومين السابقين، حيث انخفض الدولار بعد أن بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقل تشددًا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 83.69 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، لتزيد من مكاسبها 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا، أو 0.19٪، إلى 77.30 دولارًا للبرميل، بعد أن قفزت 4.1٪ في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 103.29 دولارات في التعاملات المبكرة، مواصلا الخسائر بعد تصريحات باول يوم الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

ودعماً للسوق، أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي مجموعة الصناعة أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير/ شباط ، وفقا لمصادر السوق.