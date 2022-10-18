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ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-18T04:30:05+0000
ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، مع دعم ضعف الدولار الأمريكي، على الرغم من ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى ركود محدود المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت38 سنتا أو 0.4٪ إلى 92.00 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتات أو 0.5٪ إلى 85.91 دولارًا للبرميل.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.82٪ إلى 112.11، وان ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين غير الأمريكيين.

ساعد ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي في تخفيف أزمة المعروض النفطي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو ، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن يرتفع بنحو 50 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 5.453 مليون برميل يوميا هذا الشهر.

في غضون ذلك ، اصطفت الدول الأعضاء في أوبك + لتأييد التخفيض الحاد في الإنتاج المستهدف المتفق عليه هذا الشهر بعد أن اتهم البيت الأبيض الرياض بإجبار بعض الدول الأخرى على دعم هذه الخطوة.

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