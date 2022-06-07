سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار النفط مع شح الإمدادات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-07T04:43:03+0000
ارتفاع أسعار النفط مع شح الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين حيث خففت القيود الصارمة على انتشار فيروس كورونا وتشكك في أن يؤدي ارتفاع هدف الإنتاج من قبل منتجي أوبك + إلى تخفيف شح المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 120.22 دولاراً للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتًا أو 0.67٪ إلى 119.26 دولارًا للبرميل.

عادت بكين والمركز التجاري شنغهاي إلى طبيعتهما في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق لوقف تفشي متغير Omicron. تم رفع حظر المرور وفتحت المطاعم لتقديم خدمة تناول الطعام يوم الاثنين في معظم أنحاء بكين.

رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط ، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو تموز (OSP) لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو حزيران إلى علاوة 6.50 دولارات على أسعار عُمان / دبي، بعيدًا عن أعلى مستوياتها المسجلة في مايو ايار.

في الأسبوع الماضي، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يطلق عليهم معًا أوبك +، زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، أو 50٪ أكثر مما كان مخططًا له سابقًا.

تم توزيع الهدف المتزايد عبر جميع أعضاء أوبك +. ومع ذلك ، ليس لدى العديد من الأعضاء مجال كبير لزيادة الإنتاج ، بما في ذلك روسيا، التي تواجه عقوبات غربية.

related

ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

Date: 2021-06-22 05:50:39
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

تراجع أسعار النفط بفعل تدخل الصين

Date: 2021-10-20 05:11:43
تراجع أسعار النفط بفعل تدخل الصين

أميركا.. أسعار "البنزين" في أعلى مستوياتها منذ 8 أعوام

Date: 2022-02-10 04:49:21
أميركا.. أسعار "البنزين" في أعلى مستوياتها منذ 8 أعوام

مخاطر محتملة في 2020 منها تراجع سعر النفط ل25 دولارا

Date: 2019-09-10 09:48:59
مخاطر محتملة في 2020 منها تراجع سعر النفط ل25 دولارا

أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" يلامس 50 دولاراً للبرميل

Date: 2020-11-25 05:41:16
أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" يلامس 50 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تنتعش بعد خسائر حادة

Date: 2022-04-20 05:12:04
أسعار النفط تنتعش بعد خسائر حادة

خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

Date: 2021-02-27 08:04:38
خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

استقرار أسعار النفط بعد خسارة لاكثر من 7% للخام الامريكي

Date: 2020-09-10 06:08:28
استقرار أسعار النفط بعد خسارة لاكثر من 7% للخام الامريكي