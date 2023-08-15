ارتفاع أسعار النفط مع شح الامدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، مع شح الامدادات قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين والتي من شأنها أن تقدم أدلة على آفاق أي انتعاش في الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات أو 0.11٪ إلى 82.34 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتتداول عند 86.34 دولارًا للبرميل الساعة 04:16 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تنشر الصين أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة والبطالة لشهر يوليو يوم الثلاثاء ، ومن المتوقع يبقي البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على قروض سياسته متوسطة الأجل دون تغيير.

ويعوض شح إمدادات النفط العالمية حيث تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك + ، على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

ومن المرجح أن يتم الحد من ارتفاع الأسعار هذا العام، ,لا سيما مع استمرار التعافي الاقتصادي الصيني في الظهور وإيقاف إنتاج أوبك. قد تستقر أسواق النفط في توازن جديد ، مع اقتراب الأسعار من سقفها.