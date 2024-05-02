ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بتجديد احتياطيات النفط للولايات المتحدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في سبعة أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وارتفاع المخزونات الأمريكية وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وبعد خسائر لثلاثة أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:26 بتوقيت جرينتش.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.22 دولارا للبرميل.

وهوى الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وتتطلع لإعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل أو أقل.

وتتزايد التوقعات في الشرق الأوسط بأن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يلوح في الأفق وسط مسعى جديد تقوده مصر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام وصلت لأعلى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران.

في غضون ذلك، ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم أمس الأربعاء.