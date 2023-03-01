ارتفاع أسعار النفط مع توسع نشاط المصانع الصينية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني تواليا، الأربعاء، حيث عززت تقارير عن توسع نشاط التصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، توقعات الطلب العالمي على الوقود.

وارتفع خام برنت لشهر مايو/ ايار 44 سنتا 0.53 بالمئة إلى 83.89 دولارا للبرميل في الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل نيسان 38 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 77.43 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتستمر أسعار النفط في تلقي الدعم من التوقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. كانت هذه التوقعات مدعومة أيضًا بالبيانات التي أظهرت ارتفاع نشاط المصانع في الصين .

ومع ذلك، قوبلت إشارة الطلب القوية بعلامات ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم مما حد من ارتفاع الأسعار.