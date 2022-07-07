ارتفاع أسعار النفط مع توجس من شح الامدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها خلال افتتاحها المبكر مع توجس المستثمرين من حالة شح الإمدادات التي طغت على المخاوف من ركود عالمي محتمل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا أو 0.5٪ إلى 101.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 98.50 دولاراً في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتًا أو 0.48٪ إلى 99.00 دولاراً للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين يوم أمس الأربعاء عند أدنى مستوى له منذ 11 أبريل/نيسان.

وجاءت الانخفاضات بعد الانخفاض الكبير أول أمس الثلاثاء على الرغم من شح الإمدادات العالمية، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8 ٪، بينما انخفض خام برنت بنسبة 9 ٪، وهو انخفاض قدره 10.73 دولارات وهو ثالث أكبر انخفاض للعقد منذ أن بدأ التداول في عام 1988.

ويراقب التجار احتمال تعطل إمدادات النفط في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين (CPC)، الذي أبلغته محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يومًا.

وأظهرت بيانات الصناعة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 3.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق. وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 635 ألف برميل.

ومع ذلك، مع تحول تجار السلع إلى كره شديد للمخاطرة بسبب الطلب المتزايد والمخاوف بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي (الولايات المتحدة) المتشددة، فإن مخاطر الركود الرئيسية هي بمثابة سندان حول عنق السوق.

وتراجعت أسعار النفط إلى جانب سلع أخرى مثل المعادن وزيت النخيل حيث رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ، مما أثار مخاوف من الركود الذي قد يضعف الطلب على السلع.