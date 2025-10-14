ارتفاع أسعار النفط مع تهدئة التوترات التجارية بين أميركا والصين

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من مؤشرات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما خفّف من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الوقود.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزماً بلقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط مساعٍ لخفض التوترات بشأن الرسوم الجمركية وضوابط التصدير.

وأضاف بيسنت أن اتصالات مهمة جرت بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع عقد المزيد من الاجتماعات قريباً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 18 سنتاً، أو ما يعادل 0.28%، لتصل إلى 63.50 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00:00 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً، أو 0.27%، ليسجل 59.65 دولاراً للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، أنهى خام برنت التداول مرتفعاً بنسبة 0.9%، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط على مكاسب بلغت 1%.

وتترقب الأسواق تطورات المفاوضات التجارية، خصوصاً بعد تصريحات متبادلة خففت من حدة الخطاب بين واشنطن وبكين، في حين تظل القضايا الجيوسياسية في دائرة الاهتمام، بعد إعلان واشنطن انتهاء الحرب الدائرة منذ عامين في غزة.

وفي تقريرها الشهري الصادر يوم الاثنين، أكدت منظمة أوبك وحلفاؤها (أوبك+) أن عجز الإمدادات في سوق النفط سيتقلص خلال عام 2026، مع المضي في تنفيذ الزيادات الإنتاجية المخطط لها.