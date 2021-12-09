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ارتفاع أسعار النفط مع تلاشي مخاوف اوميكرون

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-09T05:16:16+0000
ارتفاع أسعار النفط مع تلاشي مخاوف اوميكرون

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الخميس، بفعل تلاشي المخاوف من أوميكرون وانه لن يؤثر على النمو العالمي، حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشاره السريع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 73.03 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش لتزيد 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً ، أو 0.76 بالمئة ، إلى 76.41 دولاراً للبرميل ، لتزيد 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

وانتعشت الأسواق بتعليقات من BioNTech و Pfizer بأن دورة من ثلاث دفعات من لقاح COVID-19 قد تحمي من العدوى من متغير Omicron.

لكن مكاسب السوق كانت ضعيفة حيث أعادت الحكومات فرض قيود للحد من انتشار أوميكرون ، بما في ذلك أوامر بريطانيا للناس بالعمل من المنزل مرة أخرى ، وأغلقت الدنمارك المطاعم والحانات والمدارس ، وأوقفت الصين الرحلات السياحية الجماعية.

وتسبب تفشي أوميكرون في انخفاض أسعار برنت بنسبة 16٪ من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الاول ، وقد تم تعويض أكثر من نصف الانخفاض هذا الأسبوع ، لكن المحللين يقولون إن التعافي الإضافي قد يكون محدودًا حتى يصبح تأثير أوميكرون أكثر وضوحًا.

 

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