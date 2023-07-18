ارتفاع أسعار النفط مع تقليص إمدادات الخام الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد أن هوت في الجلسة السابقة بفعل نمو اقتصادي صيني أضعف من المتوقع، حيث يترقب المستثمرون تضييق محتمل لإمدادات الخام الأمريكية.

ارتفع خام برنت 26 سنتًا إلى 78.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا إلى 74.43 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 1.5٪ يوم الاثنين.

يترقب المستثمرون بيانات الصناعة في وقت لاحق يوم الثلاثاء والتي كان من المتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزونات المنتجات الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى ما يقرب من 9.40 مليون برميل يوميًا في أغسطس اب ، وهو أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022 ، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين.

ومع ذلك ، قد تشهد الإمدادات العالمية دفعة من استئناف الإنتاج في اثنين من الحقول الليبية الثلاثة التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي. وتوقف الإنتاج بسبب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق.